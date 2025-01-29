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Первый созвон по линии Госдеп-Брюссель при Трампе: речь шла о давлении на Россию

Первый созвон по линии Госдеп-Брюссель при Трампе: речь шла о давлении на Россию

Reuters сообщает, что ведущие дипломаты ЕС и США обсудили возможность согласованного давления на Россию из-за военного конфликта на Украине.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
&quot;ОТ осинки не родятся апельсинки&quot;... СТЕРВЯТНИКИ И ОСТАНУТСЯ СТЕРВЯТНИКАМИ, в какие бы одежки ни рядились.
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20 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Плохо бомбят наши, вот и результат!
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19 час.
Владимир Бурмистров
Пока боевые действия будут называться СВО без постановки всей экономики на военные рельсы, без закрытия бестолковых развлекаловок на ТВ и в концертных залах, без выдворения нежелательных элементов из бывших &quot;братских&quot; республик, воевать придётся долго. Мягкотелость к предателям, наёмникам и тунеядцам, которых сейчас называют &quot;временно безработными&quot;, но разъезжающих на недешёвых авто, и сорящих деньгами, а также к &quot;эффективным менеджерам&quot;, которые тратят огромные деньги на ненужные мероприятия, на  иностранных футболистов и т.п., вносит непонимание к ситуации. И давно пора увеличить численность ВС до уровня, необходимого для наступательных действий по всему фронту, а не на ограниченных участках, снарядить, обмундировать, обучить и вооружить. Только так, в моём понимании, можно достичь заметных подвижек в сторону достижения целей СВО.
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18 час.

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