Первый созвон по линии Госдеп-Брюссель при Трампе: речь шла о давлении на Россию

Владимир Бурмистров

Пока боевые действия будут называться СВО без постановки всей экономики на военные рельсы, без закрытия бестолковых развлекаловок на ТВ и в концертных залах, без выдворения нежелательных элементов из бывших "братских" республик, воевать придётся долго. Мягкотелость к предателям, наёмникам и тунеядцам, которых сейчас называют "временно безработными", но разъезжающих на недешёвых авто, и сорящих деньгами, а также к "эффективным менеджерам", которые тратят огромные деньги на ненужные мероприятия, на иностранных футболистов и т.п., вносит непонимание к ситуации. И давно пора увеличить численность ВС до уровня, необходимого для наступательных действий по всему фронту, а не на ограниченных участках, снарядить, обмундировать, обучить и вооружить. Только так, в моём понимании, можно достичь заметных подвижек в сторону достижения целей СВО.