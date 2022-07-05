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«Говорили Бакаеву: «Успокаивайся, мало ли почему не играешь, может, проверяют тебя. Зачем этот типа конфликт с тренером». Ещенко о Зелимхане в «Спартаке»

Андрей Ещенко прокомментировал переход хавбека Зелимхана Бакаева в «Зенит». – Как восприняли уход Бакаева в «Зенит»? – Ну а какой другой клуб будет платить [такую зарплату]? – После финала Кубка Бакаев пообещал всех удивить своим трансфером.

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