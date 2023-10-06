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РИА «Новости»: системы РЭБ России оптимизируют для подавления истребителей F-16

РИА «Новости»: системы РЭБ России оптимизируют для подавления истребителей F-16

Российские военные оптимизируют комплексы радиоэлектронной борьбы для обезвреживания истребителей F-16, которые получат Вооруженные силы Украины.

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