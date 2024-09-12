С Горловкой нас связывает не просто социальное партнёрство. Это настоящая дружба. Гордимся горловчаночками! Сильные, творческие и трудолюбивые женщины шахтёрского региона!.
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С Горловкой нас связывает не просто социальное партнёрство. Это настоящая дружба. Гордимся горловчаночками! Сильные, творческие и трудолюбивые женщины шахтёрского региона!.