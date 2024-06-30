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Канарейкин о Набокове: «Наша школа вратарей сейчас одна из лучших в мире. Целая плеяда голкиперов находится на ведущих ролях в НХЛ. Он способен влиться в эту группу»

21-летний голкипер «Металлурга», ставший обладателем Кубка Гагарина и MVP плей-офф в прошлом сезоне, был выбран «Колорадо» под общим 38-м номером на драфте НХЛ-2024.

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