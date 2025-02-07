ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Подруга предложила нам с дочерью поехать в отпуск вместе, но превратила моего ребенка в няню для своего сына

Подруга предложила нам с дочерью поехать в отпуск вместе, но превратила моего ребенка в няню для своего сына

Я ращу дочь одна. Мы с Полинкой большие друзья. Ей уже 13 лет, и она у меня умница. В отпуск мы с Полинкой летаем вдвоем, и абсолютно счастливы при этом.

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