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Зеленский: Ощутимого результата от использования замороженных активов РФ не было

Зеленский: Ощутимого результата от использования замороженных активов РФ не было

Глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках выступления на пресс-конференции, в которой также принимал участие президент Латвии Эдгар Ринкевич, сделал заявление, в соответствии с которым вплоть до настоящего времени не заметил «ощутимого результата» от использования замороженных активов Российской Федерации.

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