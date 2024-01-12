Зеленский: Ощутимого результата от использования замороженных активов РФ не было

Глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках выступления на пресс-конференции, в которой также принимал участие президент Латвии Эдгар Ринкевич, сделал заявление, в соответствии с которым вплоть до настоящего времени не заметил «ощутимого результата» от использования замороженных активов Российской Федерации.