Финал Гран-при Российской Дрифт Серии проходит в Сочи

В Сочи проходит финал Гран-при Российской Дрифт Серии. 15 октября — второй день зрелищный заездов.Главное отличие этого вида автоспорта: пройти трассу в управляемом заносе, сжигая покрышки до самого корда.
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