Генпрокуратура нашла зонтик: "Дождь" закрыли

А работничков "Дождя" когда запретят в России? А то некоторые только и СВЕТЯТСЯ В СМИ! То там, то там... НАГЛО и СОВЕРШЕННО БЕЗНАКАЗАННО!

Ксения Фотина

Долговато что-то кислотный "Дождь", как тот курилка, оставался в живых. И что-то медленное взнуздование коней начинает утомлять! К тому же очень явно активизировались всевозможные мигранты с русскими паспортами. Хотелось бы чтобы ни единое публичное пакостное слово в сторону России, тем более физическое покушение на её граждан, пресекалось самым оперативным, решительным способом. И глубоко фиолетово рассуждения о том, на что будут питаться наши продажные журналюги?! Как известно, жалость у пчелки под хвостом. И такое хитроватое христианство. Такие тихоны дзядко вполне разумеют, что творят...