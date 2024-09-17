США не смогут поддерживать Украину бесконечно: человеческие ресурсы Киева на исходе Юлия СоколоваСоединённые Штаты Америки больше не смогут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», поскольку у Киева стремительно сокращается человеческий ресурс.