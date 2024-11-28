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Закон, порядок, государство

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Во Владимирской области вынесен приговор по уголовному делу об организации нелегального цеха по производству табачной продукции и незаконной миграции

Петушинским районным судом вынесен приговор в отношении 32-летнего гражданина одной из стран СНГ. Мужчина признан виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.

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