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17-летний Ааронсон забил гол за «Филадельфию Юнион» в дебютном матче в стартовом составе

17-летний Ааронсон забил гол за «Филадельфию Юнион» в дебютном матче в стартовом составе

«Филадельфия Юнион» в матче регулярного чемпионата МЛС уступил «Нью-Ингленд Революшн» со счетом 1:2. На голы Мэтта Полстера и Густаво Боу гости ответили точным ударом 17-летнего Пакстена Ааронсона, который провел дебютную игру в стартовом составе.

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