17-летний Ааронсон забил гол за «Филадельфию Юнион» в дебютном матче в стартовом составе

«Филадельфия Юнион» в матче регулярного чемпионата МЛС уступил «Нью-Ингленд Революшн» со счетом 1:2. На голы Мэтта Полстера и Густаво Боу гости ответили точным ударом 17-летнего Пакстена Ааронсона, который провел дебютную игру в стартовом составе.