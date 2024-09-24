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В ДНР 37 км трассы «Новороссия» расширят до четырех полос

В ДНР 37 км трассы «Новороссия» расширят до четырех полос

Речь идет о переводе в четырехполосное исполнение участков км 121 – км 131, км 135 – км 156, км 156 – км 162 дороги Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь в Донецкой Народной Республике.

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