Почему российские мужчины считают себя "ценным призом"

Майя Maja

"Интересный, кстати, факт, что как только подобный персонаж пересекает границу и видит вокруг по-настоящему красивых и ухоженных мужчин, то вся его завышенная самооценка мигом исчезает" с Подобные персонажи себе даже не ставят задачи уехать заграницу и там найти себе женщину для семьи. Такие довольствуются тем, кто их подберет...такова жизнь.