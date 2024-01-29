Все мы знаем, что мужчины и женщины довольно сильно отличаются, но именно в России есть одно крайне характерное отличие, которое, пожалуй, объясняет многие странности в гендерных отношениях.
Почему российские мужчины считают себя "ценным призом"
Комментарии
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lenivka
На такую неадекватную самооценку повлияли многочисленные войны и гибель самых лучших представителей сильного пола.
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13 час.
Майя Maja
"Интересный, кстати, факт, что как только подобный персонаж пересекает границу и видит вокруг по-настоящему красивых и ухоженных мужчин, то вся его завышенная самооценка мигом исчезает" с Подобные персонажи себе даже не ставят задачи уехать заграницу и там найти себе женщину для семьи. Такие довольствуются тем, кто их подберет...такова жизнь.
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5 час.
Владимир Соколов
вы уже себя мужчиной считаете? раз так уверенно рассказываете за них 😂 а по факту очередной бабский идиотизм в котором мужчина подобен бабе и сравнивает свою красоту и ухоженность с другим
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3 час.
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