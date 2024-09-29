Знаете, как я определяю, что текст хороший? В комментах корчит в истериках нацистскую нелюдь.Сегодня текст хороший).
Йа доволен
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Знаете, как я определяю, что текст хороший? В комментах корчит в истериках нацистскую нелюдь.Сегодня текст хороший).
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