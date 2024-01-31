10 самых дорогих современных художников, работы которых вгоняют в ступор

Популярность современного искусства растёт с каждым днём, в особенности, когда идёт речь про необычное, яркое и запоминающееся творчество, способное раздвинуть привычные границы человеческого понимания и исследовать новые темы.
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