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Легенда сборной Турции Нихат оценил дебют Батракова за «Галатасарай»

Легенда сборной Турции Нихат оценил дебют Батракова за «Галатасарай»

Легенда сборной Турции Нихат Кахвечи поделился впечатлениями от дебюта российского полузащитника Алексея Батракова за стамбульский «Галатасарай».

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