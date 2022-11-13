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Скаут «Зенита» следил за игрой 16-летнего вингера «Коринтианс» Педро. Его могут включить в трансфер Алберто

«Зенит» может включить в трансфер Юри Алберто 16-летнего вингера «Коринтианс» Педро. По информации Meu Timão, скаут российского клуба посетил игру «Коринтианс» U20, которая состоялась в эту субботу, чтобы оценить 16-летнего футболиста.

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