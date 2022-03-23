Спорт Уик-Энд

7 подписчиков

«Уберегли» от досмотра багаж: олигархи Суркисы покинули Украину

«Уберегли» от досмотра багаж: олигархи Суркисы покинули Украину

Открыто уголовное производство в отношении инспекторов таможенного поста «Вилок» в Закарпатье, которые пропустили через границу с Венгрией без досмотра и декларирования средств киевских олигархов Григория и Игоря Суркисов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх