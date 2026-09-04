Нейтринный лазер оказался физически невозможен: нобелевский лауреат уничтожил идею двумя статьями

Атомы разлетаются со скоростью 10 Махов, а фермионная природа нейтрино запрещает когерентное излучение — доказали физики MIT Нейтрино проходят сквозь планеты, звёзды и человеческое тело практически не взаимодействуя с веществом.
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