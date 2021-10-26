Южный Федеральный

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Шейнин задал острые вопросы после заявления Гинцбурга о маркерах в «Спутнике V»

Шейнин задал острые вопросы после заявления Гинцбурга о маркерах в «Спутнике V»

Директор Центра имени Гамалеи академик Александр Гинцбург сделал резонансное заявление о том, что проверить действительно ли человек был вакцинирован или купил сертификат, можно достаточно легко, сделав анализ на наличие маркеров «Спутника V».

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