Шейнин задал острые вопросы после заявления Гинцбурга о маркерах в «Спутнике V»

Директор Центра имени Гамалеи академик Александр Гинцбург сделал резонансное заявление о том, что проверить действительно ли человек был вакцинирован или купил сертификат, можно достаточно легко, сделав анализ на наличие маркеров «Спутника V».
Директор Центра имени Гамалеи академик Александр Гинцбург сделал резонансное заявление о том, что проверить действительно ли человек был вакцинирован или купил сертификат, можно достаточно легко, сделав анализ на наличие маркеров «Спутника V».
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