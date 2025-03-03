Туск рассказал об опасениях в ЕС по российским заблокированным активам

Страны Запада так и не пришли к единому взгляду по возможному изъятию российских замороженных активов из-за опасений перед последствиями, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск 2 февраля на пресс-конференции в Лондоне.
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