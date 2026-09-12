Ярославские десантники захватили опорный пункт ВСУ вблизи Орехова

Бойцы 299-го гвардейского парашютно-десантного полка успешно зачистили вражеский опорный пункт на Запорожском участке фронта.
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