Аккумуляторные жилеты SiMaxx обеспечат солдат будущего двойным запасом энергии

Несмотря на достижения военных технологий и роботизацию требования к физическим возможностям солдат будущего остаются предельно жесткими: они должны нести на себе несколько десятков килограмм боевого снаряжения.
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