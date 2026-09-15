Захарова: Запад понял ущербность идеи изоляции России и больше об этом не говорит

Западные страны осознали ущербность идеи мировой изоляции России. Об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге.
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