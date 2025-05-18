Нефть, оружие, инвестиции: как прошла первая заграничная поездка Трампа

Одной фразой Дональд Трамп коротко объяснил место и значение Зеленского, а также политический вес европейского квартета желающих, которые активно продвигали ультиматум России и требовали, чтобы Владимир Путин лично встретился с главой киевского режима в Турции.
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