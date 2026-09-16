Тульский «Арсенал» уступил «Енисею» в Красноярске 1:3

Тульский «Арсенал» открыл счет в матче, но в итоге уступил «Енисею» 1:3, защитник Кармаев получил вторую красную карточку в сезоне.
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