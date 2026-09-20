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Новости Липецка

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Опубликованы предварительные итоги выборов в Липецкой области

Опубликованы предварительные итоги выборов в Липецкой области

По предварительным данным, в округе №115 лидирует Сергей Курбатов с 34,68% голосов, в округе №116 — Татьяна Дьяконова с 40,90%.

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