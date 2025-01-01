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Калужские новости

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Жительницу Калуги осудили за мошенничество с госгрантом в 15 млн

Жительницу Калуги осудили за мошенничество с госгрантом в 15 млн

Установлено, что фигурантка, имея умысел из корыстных побуждений на хищение бюджетных средств, для участия в конкурсе по отбору семейных животноводческих ферм на базе крестьянских хозяйств, предоставила в минсельхоз Калужской области документы с заведомо ложными сведениями с целью подтверждения целевого использования средств грантаВ Калуге осуждена местная жительница мошенническим путем завладевшая госгрантом в 15 млн рублей.

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