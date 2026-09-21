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Суд в ДНР вынес заочный приговор по делу о сбросе колб с хлорпикрином

Суд в ДНР вынес заочный приговор по делу о сбросе колб с хлорпикрином

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор командиру 108-го отдельного штурмового батальона 59-й штурмовой мотопехотной бригады ВСУ Сергею Филимонову* (внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ) .

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