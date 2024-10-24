Прогноз погоды на 24 октября.В Севастополе переменная облачность, без осадков.Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +15…+17°.
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