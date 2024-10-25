Яблочный пирог по-новому: пышный без соды и разрыхлителя

Хотите удивить гостей или семью нежным яблочным пирогом без лишних добавок? Этот рецепт поможет приготовить воздушный и вкусный пирог всего за несколько шагов, используя сезонные яблоки, брать можно даже битые.
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