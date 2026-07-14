♀♂ Гостиная дл...
Новые темы сайтаэто ВКУСНОреальная историяпсихологияНевыдуманные исто...о женщинахсемьяГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

♀♂ Гостиная для друзей

36 797 подписчиков

«Хорошие соседи»: мыжрусские!..

«Хорошие соседи»: мыжрусские!..

Посмотрел фильм Марии Ефремовой  «Хорошие соседи»  про то, как хорошо быть русскими, а не англичанами, не представителями бывших союзных республик, не евреями и особенно не Лениным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Фоминых
фуфло одним словом...
Ответить
1 м.