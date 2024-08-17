Смешались в кучу мутанты и мыши: Экс-сценарист мультсериала “Люди Икс '97” объ...

Смешались в кучу мутанты и мыши: Экс-сценарист мультсериала “Люди Икс '97” объявил войну Marvel и DisneyЭкс-сценарист мультсериала “Люди Икс ’97” Бо ДеМайо объявил войну Marvel и Disney из-за удаление своей фамилии из титров.