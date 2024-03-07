Ожирение и депрессия: что их связывает между собой?

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ожирение и психические заболевания клинически связаны. Но каким образом? В новом исследовании рассматриваются разные аспекты этой связи Окончательно разобраться в точках пересечения этих двух заболеваний взялись ученые из Университетского колледжа Корка в Ирландии.