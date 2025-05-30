«Жгли раскаленной трубой и солили раны»: в Москве представили доклад о том, как ВСУ пытали российских пленных

МОСКВА, 30 мая, ФедералПресс. В Москве на пресс-конференции Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов представили доклад «Пытки российских военнослужащих: свидетельства освобожденных из украинского плена».
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