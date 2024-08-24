Алаудинов: на курском направлении освободили еще один населенный пункт

Об освобождении еще одного населенного пункта на курском направлении военнослужащими 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота сообщает ТАСС со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова.
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