Алаудинов: на курском направлении освободили еще один населенный пункт

Об освобождении еще одного населенного пункта на курском направлении военнослужащими 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота сообщает ТАСС со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова.