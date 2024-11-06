Маск пообещал улучшить эффективность управления в США в случае избрания Трампа

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что будет добиваться сокращения числа федеральных агентств в США в случае победы кандидата в президенты страны от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах главы государства.
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