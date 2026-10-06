Нескучные техно...
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Нескучные технологии

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Роботы Figure утилизировали сами себя, как Терминатор

Роботы Figure утилизировали сами себя, как Терминатор

Компания Figure завершила эксплуатацию значительной части своего парка человекоподобных роботов F.02 весьма необычным образом.

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