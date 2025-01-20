Полиция задержала водителя, который столкнул «Мерседес» в Обводный канал

Погибли женщина и ребенок В Петербурге задержан водитель авто, столкнувшегося с Mercedes, который упал в Обводный канал, в результате погибла женщина-водитель и ее 14-летняя дочь, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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