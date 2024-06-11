Минобороны РФ: при крушении Су-34 в Северной Осетии члены экипажа погибли

В Северной Осетии разбился самолет Су-34 Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС РФ).Во вторник, 11 июня, Минобороны России сообщило о крушении военного самолета в Республике Северная Осетия - Алания в горной местности.
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