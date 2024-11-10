Прокуратура проверила дороги Новосибирска накануне зимы-2024/25

Прокуратура проверила готовность областных дорожных служб к зимнему сезону. По данным ведомства, руководителям органов местного самоуправления выдано 200 предостережений об уборке дорог от снега и наледи.
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