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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Некоторые россияне получат пенсии за ноябрь досрочно

Некоторые россияне получат пенсии за ноябрь досрочно

Изменения в графике выплат произойдут из-за празднования Дня народного единства В связи с празднованием Дня народного единства некоторые пенсионеры получат выплаты досрочно, рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская в комментарии для РИА Новости.

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