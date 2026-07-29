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Избыток сахара в рационе способен ослаблять иммунную защиту

Избыток сахара в рационе способен ослаблять иммунную защиту

Значительное количество сахара поступает в организм с напитками, йогуртами с добавками, соусами и даже хлебом Избыточное потребление сладостей и продуктов, богатых быстрыми углеводами, оказывает негативное влияние на иммунную систему, заявил в интервью изданию RT врач-иммунолог Владимир Болибок.

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