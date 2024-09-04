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Путин на встрече с представителем КНР предложил «дедовский способ» перевода

Из-за технических неполадок с устройством для перевода на встрече с зампредседателя КНР Хань Чжэном в Дальневосточном федеральном университете президент РФ Владимир Путин предложил воспользоваться «дедовским способом» и позвал переводчика.

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