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Воронежские новости

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В Воронеже 9-летний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП с двумя маршрутками

В Воронеже 9-летний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП с двумя маршрутками

По предварительным данным, 59-летний водитель маршрутного такси №10 на ПАЗ «Вектор Некст» не соблюдал безопасную дистанцию, в связи с чем столкнулся с попутным маршрутным такси №60, которым управлял 29-летний местный житель.

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