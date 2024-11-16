В Воронеже 9-летний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП с двумя маршрутками

По предварительным данным, 59-летний водитель маршрутного такси №10 на ПАЗ «Вектор Некст» не соблюдал безопасную дистанцию, в связи с чем столкнулся с попутным маршрутным такси №60, которым управлял 29-летний местный житель.
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