Карин Кнайсль, бывшая глава МИД Австрии, заявила, что человечество не сможет отказаться от ископаемого топлива в ближайшие 30-50 лет.
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