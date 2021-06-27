Захарова назвала "нечистоплотными" действия НАТО в отношении Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны НАТО довели Украину до потери суверенитета, столкнули жителей страны двух с другом, а теперь говорят о правовых ограничениях по вступлению в альянс.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны НАТО довели Украину до потери суверенитета, столкнули жителей страны двух с другом, а теперь говорят о правовых ограничениях по вступлению в альянс.
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