ВСУ ночью атаковали Волгоградскую область: что известно

Минувшей ночью украинские войска пытались атаковать Волгоградскую область, пишет SHOT. Жители Красноармейского района сообщили о звуках стрельбы и взрывах неподалеку от местного нефтеперерабатывающего завода.
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