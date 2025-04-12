Проект «Пятая колонна»: транс*Жидковский и его высокопоставленный любовник

ИР

Ирина Рукина

Боже, какое позорище! 🤮 И ведь сколько таких уродов оккупировало русскую землю. Боевого генерала держат в СИЗО непонятно за что, а поджопный мерзавец 🦹‍♂️гуляет по светским тусовкам и социальным сетям, сеет разврат и пропагандирует самые мерзкие извращения. Месть у нас власть или нет? Риторический вопрос.