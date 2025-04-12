Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 083 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Озверевшие маньяки и скот🤮💩🤬Победа однозначно будет за нами💯👊🙏🇷🇺Короли мародёров:...
  • Амара Карпова
    Надо сделать, чтоб информация дошла до президента💯💯🙏🙏🙏Господи Помоги🙏Скандал в Воронеж...
  • Анатолий Анатольев
    Лучшие МРАЗИ на земле и не надо ЭТО жалеть!!!Короли мародёров:...

Проект «Пятая колонна»: транс*Жидковский и его высокопоставленный любовник

Проект «Пятая колонна»: транс*Жидковский и его высокопоставленный любовник

БлокнотРУ «Голая вечеринка» в конце 2023 года вскрыла развращенную столичную «богему». Россияне воочию увидели две страны: кто-то в окопах, а кто-то трясет голой ж****.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
💯💯💯вместе с любовником!!!
Ответить
17 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Либерастному транскастрат место на помойка пидорропы. И покровитель тоже. Тампусть языком и очком работают.
Ответить
17 час.
ИР
Ирина Рукина
Боже, какое позорище! 🤮 И ведь сколько таких уродов оккупировало русскую землю. Боевого генерала держат в СИЗО непонятно за что, а поджопный мерзавец 🦹‍♂️гуляет по светским тусовкам и социальным сетям, сеет разврат и пропагандирует самые мерзкие извращения. Месть у нас власть или нет? Риторический вопрос.
Ответить
4 час.
наверх