БлокнотРУ «Голая вечеринка» в конце 2023 года вскрыла развращенную столичную «богему». Россияне воочию увидели две страны: кто-то в окопах, а кто-то трясет голой ж****.
Проект «Пятая колонна»: транс*Жидковский и его высокопоставленный любовник
Комментарии
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Амара Карпова
💯💯💯вместе с любовником!!!
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17 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Либерастному транскастрат место на помойка пидорропы. И покровитель тоже. Тампусть языком и очком работают.
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17 час.
ИР
Ирина Рукина
Боже, какое позорище! 🤮 И ведь сколько таких уродов оккупировало русскую землю. Боевого генерала держат в СИЗО непонятно за что, а поджопный мерзавец 🦹♂️гуляет по светским тусовкам и социальным сетям, сеет разврат и пропагандирует самые мерзкие извращения. Месть у нас власть или нет? Риторический вопрос.
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4 час.
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